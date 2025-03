Un’alleanza gastronomica di prestigio

Fabio Fazio, noto conduttore televisivo e imprenditore, continua a sorprendere il pubblico con le sue scelte culinarie. Anche quest’anno, ha deciso di collaborare con il celebre chef Massimo Bottura per la creazione delle uova di Pasqua della sua cioccolateria Lavoratti. Questa partnership non è solo un semplice accordo commerciale, ma rappresenta un vero e proprio incontro tra arte culinaria e tradizione dolciaria.

Tradizione e innovazione nelle creazioni pasquali

La strategia di Fazio è chiara: unire il suo status di celebrità a nomi di spicco della gastronomia italiana. Dopo aver collaborato con maestri come Corrado Assenza e Niko Romito, quest’anno è il turno di Carlo Cracco e Massimo Bottura. La loro esperienza e creatività si riflettono nelle uova di Pasqua, che non sono solo dolci, ma vere e proprie opere d’arte. Per il 2025, il tema scelto è il rosso, simbolo di passione e vitalità, che si sposa perfettamente con il cioccolato fondente 70% proveniente dall’Ecuador.

Ingredienti di alta qualità e un tocco di originalità

Le uova di Pasqua di quest’anno si distinguono per l’uso di ingredienti freschi e di alta qualità. L’abbinamento di lamponi disidratati e un tocco floreale di ibisco conferisce un sapore unico e sorprendente. Inoltre, un leggero strato di biscotto sbriciolato aggiunge una consistenza croccante, creando un contrasto delizioso con la morbidezza del cioccolato. Non manca, infine, un omaggio all’identità ligure di Lavoratti, con tartufi di cioccolato al Limone delle Cinque Terre, un vero e proprio tributo alla tradizione locale.

Disponibilità e prezzo delle uova di Pasqua

Per chi desidera concedersi un momento di dolcezza durante le festività pasquali, l’uovo di Pasqua firmato da Lavoratti e Gucci Osteria è disponibile per l’acquisto online. Con un prezzo di 80€ per un uovo da 400g, questa prelibatezza è un’opzione perfetta per chi cerca un regalo originale o semplicemente vuole coccolarsi con un prodotto di alta qualità. La limitata disponibilità rende questo prodotto ancora più esclusivo, quindi è consigliabile affrettarsi per non perdere l’occasione di assaporare questa delizia.