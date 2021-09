Descrizione

Oggi vi proponiamo dei gustosi snack di pasta sfoglia con salmone affumicato, che potete preparare in pochi minuti e servire in più occasioni: come antipasto veloce, come aperitivo o stuzzichino da gustare tra un pasto e l’altro. La ricetta è molto semplice e richiede pochi ingredienti: pasta sfoglia, salmone affumicato e un velo di formaggio fresco spalmabile, che rende tutto più invitante.