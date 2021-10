French toast con crema di nocciole: ricetta veloce e golosa La ricetta per preparare in casa, in pochissimi minuti, i gustosi french toast con crema di nocciole: perfetti per la colazione e la merenda.

Torta biscotto al cioccolato senza cottura: ricetta facile e veloce La ricetta semplice e veloce per preparare in casa la deliziosa torta biscotto al cioccolato senza cottura: un invitante dolce ideale per la merenda.

Biscotti thumbprint: ricetta golosa per la colazione e la merenda La ricetta per preparare in casa gli originali biscotti thumbprint ripieni di confettura, ideali da gustare a colazione o a merenda con un tè.

Frollini alla lavanda: ricetta semplice, golosa e aromatica La ricetta aromatica e floreale dei frollini alla lavanda: dei deliziosi biscotti di pasta frolla, friabili e burrosi, ideali da servire con il tè o un infuso.

‘Mpanatigghi siciliani: la ricetta originale con carne e cioccolato La ricetta tradizionale dei deliziosi ‘mpanatigghi siciliani: dei dolcetti a forma di mezzaluna, farciti con un originale impasto di carne e cioccolato.

Torta magica alla ricotta: un dessert cremoso, semplice e invitante Come preparare in casa la golosa e invitante torta magica alla ricotta: un irresistibile dessert arricchito con gocce di cioccolato fondente.

Uva sotto spirito: ricetta semplice, veloce e autunnale La ricetta semplice e veloce dell’uva sotto spirito fatta in casa: una deliziosa conserva a base alcolica, ideale da preparare in autunno.

Sugoli di uva fragola: la ricetta del dessert di origine contadina La ricetta tradizionale, senza latte e uova, dei tradizionali sugoli di uva fragola: dei golosi e cremosi budini autunnali, tipici della vendemmia.

Crema della nonna in bicchiere: una variante del classico dessert La ricetta semplice e golosa della crema della nonna in bicchere: una variante monoporzione della tradizionale torta della nonna con crema, frolla e pinoli.

Girelle al burro di arachidi: dolcetti veloci, sfiziosi e saporiti Come preparare in pochi minuti le deliziose e invitanti girelle al burro di arachidi: dei dolcetti dorati e friabili, ideali da gustare come snack.