Descrizione

Gli spiedini di carne macinata e pancetta sono una ricetta perfetta per una cena informale in famiglia o con gli amici. Il segreto per ottenere il massimo da questo secondo piatto è la salsa barbecue, che dona un sapore intenso e saporito alla carne. Tenere polpette di carne macinata avvolte nella pancetta croccante: impossibile resistere a una tale bontà! Scoprite come prepararli e serviteli come secondo piatto con un’insalata fresca o come antipasto rustico.