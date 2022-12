Descrizione

Oggi vi presentiamo una ricetta semplice ma gustosa, ottima da portare in tavola in qualsiasi occasione: i calamari al pomodoro con olive. Questo invitante secondo piatto è perfetto per chi ama il pesce e vuole optare per qualcosa di facile e veloce, in alternativa al classici calamari in bianco cotti in umido. In questo caso, i calamari vengono cotti in padella insieme alla polpa di pomodoro e alle olive nere, creando un mix di sapori equilibrato ma deciso. Non vi resta che seguire la nostra ricetta per scoprire come prepararli!