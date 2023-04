Involtini primavera al forno senza pasta fillo: ricetta orientale

Descrizione

Gli involtini primavera sono una delle specialità più note della cucina cinese. La ricetta originale prevede un ripieno molto semplice e delicato a base di verdure (cavolo cappuccio, carote e cipollotto), che viene racchiuso all’interno di leggeri fogli di carta di riso. Solitamente gli involtini si friggono, ma nulla vieta di optare per una cottura più leggera, in padella, al vapore o al forno. In Occidente spesso si preparano gli involtini con la pasta fillo, molto più semplice da reperire, e talvolta anche con pasta sfoglia: sono due varianti altrettanto gustose, ma che si discostano dall’originale per gusto e consistenza. Oggi vi spieghiamo come preparare gli involtini primavera al forno senza pasta fillo, utilizzando i fogli di carta di riso per wonton: una ricetta molto simile all’originale, ottima da servire insieme a tante altre specialità tipiche della cucina cinese, come i ravioli di carne e i chow mein noodle.