Quanto si spende per mangiare un sandwich da Subway in Italia? Prezzi e menù del fast food statunitense più diffuso al mondo.

Subway è attualmente la catena di fast food più diffusa al mondo, seguita da McDonald’s, Starbucks e KFC. Fondata nel 1965 a Bridgeport, Subway ha la sua sede principale a Milford in Connecticut e conta più di 42 mila ristoranti in tutto il mondo. A differenza di McDonald’s, che vende principalmente burger, SubWay ha incentrato il suo business sulla preparazione di sandwich, detti Sub, che ogni cliente può personalizzare scegliendo tra i vari ingredienti a disposizione.

In Italia Subway non è particolarmente diffuso: attualmente sono presenti solamente 14 punti vendita in 12 città italiane, tra cui a Torino , Brescia, Vicenza, Firenze, Pisa e Napoli. Non sono presenti ristoranti a Milano e Roma.

Menù

Il menù di Subway è composto principalmente da sandwich, a cui si aggiungono altre specialità come insalate e snack salati e dolci (principalmente biscotti, come i classici cookies americani)

Per un sandwich si spendono mediamente da 5 € a 8 €, mentre per le insalate il prezzo varia da 6 € a 7 €.

Panini

I panini di Subway, rinominati Sub, sono disponibili in innumerevoli varianti, nei formati da 15 cm e da 30 cm: con streccetti di pollo, costoletti di maiale, carne di manzo, salumi e tonno, abbinati a verdure, formaggi e salse.

Oltre ai classici sandwich a base di carne, Subway propone anche una selezione di panini vegetariani e vegani, come il Vegan Teriyaki, preparato con straccetti di soia e salsa agrodolce, e il Veggie delite, farcito con verdure, formaggio e salse.

Ricordiamo che ogni panino viene preparato al momento con gli ingredienti freschi presenti sul banco, e dunque è possibile creare il proprio sandwich personalizzato.

Insalate e Snack

In alternativa ai sandwich, si può ordinare un’insalata, a partire delle proposte standard o scegliendo, anche in questo caso, gli ingredienti che si preferiscono.

La base è sempre composta da insalata mista e verdure, a cui vengono aggiunti carne (straccetti di pollo, polpette, arrosto di tacchino, salumi), tonno, oppure alternative vegane, come burger o straccetti di soia.

Come snack salato invece è possibile ordinare le classiche patate al forno (2,90 € per una porzione piccola) oppure i Nacho Chicken Bites (2,80 € per 4 pezzi).