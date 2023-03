Descrizione

Lo stufato d’agnello è un gustoso piatto tipico della cucina irlandese, che si prepara con l’aggiunta di verdure, tra cui patate, carote, cipolle e sedano. I bocconcini di agnello passati nella farina e cotti a lungo nel brodo risultano teneri e saporiti. Lo stufato d’agnello è un secondo piatto piuttosto semplice da preparare, ma che richiede almeno 3 ore di cottura in totale, per cui spesso viene servito nei giorni di festa: in Irlanda è usanza gustarlo il 17 marzo, in occasione di San Patrizio, ma è un piatto perfetto anche per un pranzo domenicale in famiglia. Scoprite subito come cucinarlo!