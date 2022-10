Come apparecchiare la tavola in modo informale per una cena di Halloween in compagni di amici: tante idee per decorare la tavola e creare addobbi a tema.

Halloween è ormai alle porte. Per i più piccoli il divertimento è assicurato, ma anche se non avete più l’età per il consueto “dolcetto o scherzetto”, potete ugualmente di festeggiare in grande stile organizzando una festa o una cena a tema con gli amici.

Sfoggiate il vostro costume preferito e preparatevi a trascorrere una serata di puro svago, in un’atmosfera ricreata appositamente per l’occasione. Del resto, per molti gran parte del divertimento inizia già dai preparativi: c’è chi ama pensare al menù e cucinare in quantità ricette a tema (immancabili quelle a base di zucca!) e chi invece di trova più a suo agio nel dedicarsi alle decorazioni. In questa guida vi spieghiamo come apparecchiare la tavola in modo informale ma ugualmente caratteristico, suggerendovi alcune idee per realizzare addobbi ed elementi decorativi di grande effetto.

Tovaglia

Partiamo da ciò che farà da base a tutto il resto: la tovaglia e i tovaglioli coordinati. Se una tavola elegante richiede colori sobri e tinte unite, in occasione di una cena più informale si può optare per colori sgargianti e fantasie più audaci. Se volete mantenere un minimo di sobrietà, potete utilizzare una semplice tovaglia arancione, da abbinare magari a tovaglioli neri a contrasto, oppure propendere su qualcosa di più evocativo, come una tovaglia decorata con stampe a tema Halloween (es.

zucche, ragnatele e teschi).

Piatti e bicchieri

Se in casa avete un set di piatti neri o arancioni, Halloween è l’occasione giusta per utilizzarli. Se avete a disposizione solamente piatti bianchi, niente paura: potete ovviare al problema aggiungendo un segnaposto di grande effetto scenico.

Passiamo ai bicchieri: in tal caso, ci si può davvero sbizzarrire. Se la cena è particolarmente informale, potete optare per dei bicchieri in carta decorati a tema (in commercio se ne trovano un’infinità e potete facilmente abbinarli alla tovaglia), oppure utilizzare dei classici calici o bicchieri in vetro da personalizzare con degli appositi adesivi a tema Halloween.

Segnaposto e centrotavola

Se amate dedicarvi alle decorazioni fai da te, potete realizzare i segnaposto e gli elementi decorativi per il centrotavola utilizzando materiali di riciclo, come del cartoncino e ritagli di tessuto: un ottimo modo per stimolare la creatività e trascorrere un pomeriggio diverso dal solito, anche con l’aiuto dei più piccoli. Sono tante le decorazioni che potete utilizzare per adornare la tavola di Halloween: dalle semplici candele alle classiche zucche intagliate, che potete utilizzare anche come segnaposto.