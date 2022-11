Dolcissima, soffice e delicata come una nuvola: la panna montata è un ingrediente semplicissimo capace di dare un tocco di cremosità ed eleganza in più a qualsiasi dolce. C’è chi ama gustarla semplicemente con le fragole o altra frutta fresca, e chi invece la utilizza esclusivamente per creare ricette più complesse, come torte, crostate, bignè, pasticcini, dolci al cucchiaio e creme, come la crema al latte senza cottura.

La panna montata è talmente versatile che sarebbe impossibile stillare un elenco completo dei dolci che è possibile realizzare con essa. Quel che sicuramente potrebbe interessarvi è l’effettiva durata della panna montata in frigorifero, perché spesso e volentieri capita di prepararne più del dovuto e non sapere come utilizzarla sul momento. Proseguite la lettura per scoprire quanto tempo dura la panna montata fresca e come conservarla al meglio per mantenerla soffice e fresca come appena fatta.

Quanto dura la panna fresca in frigorifero

La panna montata è un ingrediente molto delicato, che se non trattato con le giuste attenzioni tende a perdere la sua consistenza soffice e vaporosa molto facilmente.

Dopo averla montata con le fruste elettriche, se non avete intenzione di utilizzarla subito o ve ne avanza una parte, potete tranquillamente conservarla in frigorifero fino a 2 giorni, se tenuta a una temperatura compressa tra i 0°C e i +4°C.

Per far sì che rimanga soffice a lungo, lasciatela all’interno della stessa ciotola in cui l’avete montata e sigillatela accuratamente con della pellicola per alimenti. In alternativa, trasferitela delicatamente in un contenitore a chiusura ermetica aiutandovi con una spatola.