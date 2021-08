Descrizione

La crema al latte senza cottura è una soffice e deliziosa mousse preparata con soli tre ingredienti: panna montata, mascarpone e latte condensato, a cui è possibile aggiungere della vaniglia per aromatizzare. La sua semplicità è ciò che la rende così invitante e versatile: potete servirla come dessert, oppure utilizzarla come ripieno per pasticcini, torte e crostate.