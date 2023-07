Quanto costa un aperitivo in Terrazza Borromini: menù e prezzi

Terrazza Borromini è uno dei ristoranti più rinomati di Roma, in cui potersi godere una cena romantica o un piacevole aperitivo al tramonto con vista panoramica sulla Capitale. La location è quella del magnifico Palazzo Pamphilj, progettato dal famoso architetto barocco Francesco Borromini nel XVII secolo: al quarto piano è presente il ristorante, mentre al quinto la terrazza panoramica. Da qui è possibile ammirare una delle viste più belle di Roma, con la fontana dei Quattro Fiumi del Bernini, la cupola di Sant’Agnese in Agone e tutta la magia di Piazza Navona.

Terrazza Borromini è un ristorante che propone una cucina di alto livello, incentrata sulla tradizione romana e aperta all’innovazione. Se non ci si vuole fermare a cena, è possibile trascorrere una serata leggera nell’aria bar, tra cocktail e stuzzichini che, insieme alla vista incantevole, renderanno l’esperienza indimenticabile.

Quanto costa una cena o un aperitivo?

Il ristorante di Terrazza Borromini di trova al 4° piano di Palazzo Pamphilj e le sue sale si affacciano direttamente su Piazza Navona. Il menù è ispirato alla cucina romana tradizionale e si rinnova costantemente, per seguire la stagionalità degli ingredienti e assicurare la massima qualità delle materie prime utilizzate nella realizzazione dei piatti.

Tra gli antipasti figurano le classiche sarde a beccafico e una raffinata selezione di salumi e formaggi italiani, mentre tra i primi piatti è possibile scegliere tra diversi formati di pasta, come i tagliolini al tartufo bianco, le fettuccine al ragù di lepre e le linguine all’astice. I secondi piatti di carne passano dal filetto al Lardo di Colonnata allo stinco di agnello in confit, mentre se si preferisce un secondo di pesce è possibile optare per il polpo di Pantelleria alla griglia o per la ricciola in guazzetto.

Questi sono solo alcuni esempi del menù della Terrazza Borromini. Indicativamente, una cena ha un costo di 50 euro a persona, vini esclusi.

A Terrazza Borromni è possibile godersi l’aperitivo nell’esclusivo rooftop al 5° piano, rinominato “La Grande Bellezza”. Il prezzo medio è di 20 euro a persona per un cocktail e degli stuzzichini.