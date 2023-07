Quanto dura la bavarese in freezer: tempo di conservazione

Quanto tempo dura la crema bavarese se conservata correttamente in freezer? Consigli pratici per far sì che la bavarese congelata rimanga cremosa a lungo.

La bavarese è un dolce tipico della pasticceria francese, che si prepara con latte, panna, zucchero, uova e gelatina, e che si può aromatizzare con vaniglia, cioccolato, caffè, frutta o altri ingredienti. Molto simile al classico budino, la crema bavarese si contraddistingue per la sua consistenza delicata e cremosa, che si ottiene con la lenta cottura a temperatura controllata e alcune ore di riposo in frigorifero. Prepararla in anticipo è perciò possibile, ma se si desidera estendere la conservazione oltre i 2 giorni è meglio giocare d’anticipo e riporre la bavarese in freezer. Sapete quanto tempo dura una volta congelata? Vi sveliamo alcuni trucchetti per mantenere questo delizioso dessert fresco e cremoso a lungo, pronto per essere servito nelle occasioni speciali.

Quanto dura la bavarese in freezer?

Se volete conservare la bavarese per un massimo di 1-2 giorni, vi basterà tenerla in frigorifero, coperta con della pellicola trasparente per eviare che si asciughi o che possa assorbire gli odori degli altri alimenti presenti in frigo.

Per poterla conservare più a lungo, è necessario optare per il congelamento. Il procedimento è molto semplice, tuttavia occorre tenere presenti alcuni aspetti. Innanzittutto, è fondamentale che la bavarese sia completamente fredda, dunque, prima lasciatela intiepidire a temperatura ambiente, dopodiché lasciatela in frigorifero per almeno un’ora.

Una volta fredda, vi consigliamo di riporla all’interno di un contenitore a chiusura ermetica. Se non avete un contenitore abbastanza capiente, copritela con più strati di pellicola per esser certi di isolarla alla perfezione.

Solitamente, è consigliabile non prolungare il tempo di conservazione per più di 2 mesi, in quanto la bavarese potrebbe iniziare a perdere la sua consistenza originaria. Per lo stesso motivo, è fondamentale lasciarla scongelare in frigorifero per il tempo necessario (almeno 2-3 ore), per evitar bruschi cambi di temperatura che potrebbero comprometterne anche la salubrità.