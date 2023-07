Descrizione

I ghiaccioli sono la soluzione ideale per rinfrescarsi in estate. Se preparati in casa, senza zuccheri aggiunti, ancora meglio. Succo di limone, acqua e stevia: per preparare i ghiaccioli al limone senza zucchero occorrono soli 3 ingredienti e 5 minuti di tempo. Potete eventualmente aromatizzarli con l’aggiunta di menta fresca (vi basterà metterla in infusione in acqua almeno 30 minuti prima) o sperimentare una deliziosa versione agli agrumi con l’aggiunta di limone, arancia o pompelmo.