Un evento che segna la terza edizione del TIC festival

Il TIC festival, giunto alla sua terza edizione, si prepara a trasformare Terni in un vivace centro di discussione e innovazione nel campo della comunicazione online. Dal 3 al 6 aprile, la città umbra accoglierà più di 200 creator, influencer ed esperti del settore, pronti a condividere le loro esperienze e conoscenze attraverso oltre 80 eventi programmati. Questo festival rappresenta un’importante opportunità per esplorare le potenzialità delle nuove tecnologie e il loro impatto sulla cultura e sull’economia locale.

Un’iniziativa per la crescita del territorio

Organizzato dall’associazione culturale Umbria for the Future, il TIC festival si propone di essere una piattaforma di scambio e crescita. L’obiettivo è quello di riqualificare il territorio di Terni e dell’intera Regione Umbria attraverso l’innovazione culturale e digitale. Grazie alla presenza di esperti del settore, i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere come sfruttare al meglio le nuove tecnologie per creare nuove opportunità di sviluppo e crescita economica.

Collaborazioni e partecipazioni di rilievo

Il festival ha attirato l’attenzione di importanti testate giornalistiche online, tra cui Dissapore, Multiplayer.it, Movieplayer.it, Lega Nerd e Garage Pizza. Queste collaborazioni sono parte del gruppo Netaddiction, fondato oltre 20 anni fa da Andrea Pucci, un imprenditore locale che ha saputo far crescere un’azienda che oggi conta oltre 100 dipendenti e collaboratori in tutta Italia. Pucci ha espresso il suo entusiasmo per il festival, sottolineando l’importanza di eventi come questo per il territorio e per le testate del gruppo.

Un dibattito su temi attuali e controversi

Il 4 aprile sarà un giorno cruciale per il festival, con un intervento dedicato a un tema particolarmente controverso: la pizza all’ananas. Questo dibattito vedrà la partecipazione di Chiara Cavalleris, direttrice di Dissapore, e della giornalista gastronomica Stefania Pompele, esperta di analisi sensoriale. Insieme a loro, Nicky Brian, chef privato ed ex partecipante di Masterchef, contribuirà a un confronto stimolante sulle nuove tendenze culinarie e sull’influenza dei social media nella percezione del cibo. Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per riflettere sulla tradizione e sull’innovazione gastronomica, temi di grande attualità nel panorama culinario contemporaneo.