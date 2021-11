Descrizione

Il torrone è tra i dolci tipici delle festività natalizie più amati. In Italia viene preparato in diverse varianti: dal delizioso torrone di Camerino alle mandorle, al torrone sardo, la cui consistenza varia dal morbido al croccante in base alla temperatura di conservazione. Oggi vi proponiamo la ricetta del delizioso torrone al pistacchio, preparato con soli tre quattro ingredienti: miele, albumi, ostie e pistacchi tostati.