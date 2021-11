Descrizione

La torta di zucca trasparente, o Crystal Clear Pumpkin Pie, è un originale dolce che porta la firma dello chef stellato Grant Achatz e dei suoi collaboratori Mike Bagale e Simon Davies, rispettivamente executive chef e chef de cuisine del prestigioso ristorante Alinea di Chicago. Un dessert dall’aspetto etereo, ispirato alla classica Pumpkin Pie americana, di cui conserva il friabile guscio di pasta brisée. Il tradizionale ripieno di crema di zucca è sostituito da una crema impalpabile e trasparente, in apparenza simile a gelatina, che viene descritta dallo chef come un distillato di zucca, cannella, zenzero e salvia. Per preparare tale distillato è necessario utilizzare un evaporatore roteante. A meno che non siate fervidi appassionati di cucina molecolare, dubitiamo possiate ricreare questo dolce della sua versione originale, per cui oggi vi proponiamo una variante semplificata, con un ripieno di gelatina aromatizzata alla zucca.