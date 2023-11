Torta 7 vasetti allo yogurt: ricetta leggera, senza uova e burro

Descrizione

Volete preparare un soffice e leggero dolce per la colazione ma non avete una bilancia con cui pesare gli ingredienti? Con la torta 7 vasetti allo yogurt il problema non si pone! Profumata alla vaniglia, soffice e leggera come una nuvola, questa deliziosa torta non contiene burro e uova: in pochi minuti è pronta da infornare e potrà accompagnare ogni vostro momento speciale. Naturalmente, potete prepararla anche nella variante senza lattosio, utilizzando uno yogurt vegano alla soia, alle mandorle o al cocco.