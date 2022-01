Descrizione

La torta allo zabaione è un delizioso dolce al cucchaio molto simile a una cheesecake, composto da una base di biscotti al cacao e una deliziosa mousse di panna, zucchero, tuorli e Marsala. Una torta fredda per che non necessita di cottura, irresistibilmente cremosa e invitante, imperdibile per chi ama il classico zabaione della nonna.