Descrizione

La torta di Santiago è un delizioso dolce di origine spagnola, preparato con farina di mandorle, uova e zucchero, senza l’aggiunta di burro, latte e farina. Questa torta è indicata anche per chi soffre di intolleranza al glutine e al lattosio, perfetta per la prima colazione, la merenda o come dessert di fine pasto. Leggete la ricetta e lasciatevi conquistare dal suo delizioso profumo aromatico di cannella e scorza di agrumi.