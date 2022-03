Descrizione

La torta in tazza al cioccolato con mascarpone è un delizioso dolce che si prepara direttamente all’interno di una tazza in ceramica e si cuoce in pochi minuti al microonde. Viene chiamata anche mug cake e può essere preparata in mille modi diversi, anche in versione vegana o senza glutine. Oggi vi proponiamo una soffice torta in tazza al cacao, arricchita con cioccolato tritato e guarnita in superficie con un cremoso frosting al mascarpone. Non perdete l’occasione di provarla!