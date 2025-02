Un dolce che sorprende

La torta millefoglie con gorgonzola e kiwi è un dessert che sfida le convenzioni culinarie, unendo il sapore deciso del gorgonzola alla dolcezza della crema pasticciera e alla freschezza del kiwi. Questa ricetta è perfetta per chi ama sperimentare in cucina e sorprendere gli ospiti con piatti originali. La combinazione di sapori rende questo dolce unico e indimenticabile, ideale per occasioni speciali o semplicemente per un momento di piacere personale.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questa torta, avrai bisogno di pochi ingredienti ma di alta qualità. Gli ingredienti principali includono:

500 ml di latte

4 tuorli d’uovo

130 g di zucchero semolato

70 g di amido di mais

40 g di gorgonzola

2 kiwi

1 rotolo di pasta sfoglia

Inizia scaldando il latte con i semi di vaniglia e la scorza di limone. In una ciotola separata, sbatti i tuorli con lo zucchero e l’amido di mais. Una volta che il latte è caldo, versalo sui tuorli filtrandolo attraverso un colino. Riporta il composto sul fuoco e cuoci per 2-3 minuti fino a ottenere una crema densa. A questo punto, incorpora il gorgonzola e mescola fino a farlo sciogliere completamente. Lascia raffreddare la crema per circa un’ora.

Cottura della sfoglia e assemblaggio

Stendi la pasta sfoglia su una teglia, bucherellala e spolverizzala con zucchero a velo. Coprila con un altro foglio di carta da forno e sovrapponi un’altra teglia per evitare che si gonfi durante la cottura. Inforna a 200 °C per 12-13 minuti, poi rimuovi la teglia superiore e cuoci per altri 3 minuti fino a doratura. Una volta raffreddata, taglia la sfoglia a bastoncini e servila con la crema al gorgonzola e i tocchetti di kiwi. Puoi spolverizzare con zucchero a velo per un tocco finale.

Varianti e suggerimenti

Se desideri esplorare ulteriormente il mondo delle millefoglie, puoi provare varianti con altri ingredienti. Ad esempio, una millefoglie con crema al mango o con fragole può offrire un’esperienza completamente diversa. Inoltre, il gorgonzola può essere sostituito con altri formaggi erborinati per variare il sapore. Non dimenticare di abbinare il dolce con un vino bianco frizzante per esaltare i sapori e rendere il tuo dessert ancora più speciale.