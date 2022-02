Torta rustica salata: ricetta sfiziosa con patate e pancetta

Descrizione

La torta rustica salata è una gustosa quiche di pasta sfoglia, farcita con un invitante e appetitoso mix di patate a cubetti rosolate con aglio e rosmarino, pancetta affumicata e stracchino. Una ricetta ricca di gusto, quanto semplice e veloce da preparare, ideale da servire in innumerevoli occasioni, sia come antipasto, sia come piatto unico, durante una cena in famiglia o con gli amici.