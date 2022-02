Descrizione

Le uova al tè sono una specialità tipica della cucina cinese, unica del suo genere. Si tratta di uova sode caratterizzate da un’originale effetto marmorizzato, cotte in una miscela di acqua, tè nero, salsa di soia e numerose spezie. Sono semplicissime da preparare e ideali da servire anche in un’occasione speciale per soprendere i propri ospiti, sia come secondo piatto, sia come antipasto.