Descrizione

Le torte salate sono un gustoso comfort food ideale da consumare durante la stagione fredda, insieme alle zuppe calde e nutrienti. Il loro punto di forza è indubbiamente la versatilità: è possibile prepararle con una varietà di ingredienti pressoché illimitata, a partire da una semplice base di pasta sfoglia pronta o pasta brisée fatta in casa. Oggi vi proponiamo una ricetta irresistibilmente gustosa, rustica e invitante, ideale da proporre sia come sostanzioso antipasto, sia come piatto unico: la torta salata al cavolfiore, arricchita con besciamella, provola e speck.