Scopri come preparare una deliziosa torta salata ricotta e spinaci in pochi passi.

Ingredienti per la torta salata ricotta e spinaci

Per preparare una deliziosa torta salata ricotta e spinaci, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici. Ecco cosa ti serve:

300 g di ricotta fresca

200 g di spinaci freschi o surgelati

1 rotolo di pasta brisée o pasta fillo

2 uova

50 g di parmigiano grattugiato

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva

Preparazione della torta salata

Inizia la preparazione della torta salata ricotta e spinaci lavando accuratamente gli spinaci. Se utilizzi spinaci freschi, puoi saltarli in padella con un filo d’olio per qualche minuto fino a farli appassire. Se invece opti per quelli surgelati, assicurati di farli cuocere e strizzarli bene per eliminare l’acqua in eccesso.

In una ciotola, unisci la ricotta, le uova, il parmigiano, gli spinaci e aggiusta di sale e pepe. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo. Se desideri un tocco di sapore in più, puoi aggiungere delle erbe aromatiche come basilico o prezzemolo.

Assemblaggio e cottura

Prendi una teglia da forno e stendi la pasta brisée o la pasta fillo. Se utilizzi la pasta fillo, spennella ogni foglio con un po’ d’olio per renderla più croccante. Versa il ripieno di ricotta e spinaci sulla base di pasta e livellalo bene.

Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 40 minuti, o fino a quando la superficie non sarà dorata e croccante. Una volta pronta, lascia raffreddare per qualche minuto prima di servire. Questa torta salata è perfetta sia calda che a temperatura ambiente, rendendola ideale per un pranzo veloce o una cena con amici.

Varianti della torta salata ricotta e spinaci

Se desideri variare la ricetta, puoi provare a sostituire la ricotta con formaggio spalmabile per un gusto più cremoso. Inoltre, puoi aggiungere ingredienti come prosciutto cotto o pomodorini per arricchire ulteriormente il ripieno. Un’altra idea è quella di preparare una versione greca della torta, utilizzando pasta fillo e creando una Spanakopita, che offre una consistenza croccante e un sapore unico.