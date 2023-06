Descrizione

Se avete voglia di un piatto sfizioso e colorato e amate la cucina messicana, dovete assolutamente assaggiare le tortillas ripiene di carne macinata e peperoni. Potete prepararle in pochi minuti utilizzando le tortillas di mais bianco già pronte, oppure dilettarvi nel prepararle in casa con pochi e semplici ingredienti. Il ripieno è la parte più sfiziosa: un delizioso chili di carne macinata, peperoni, cipolla, pomodoro, fagioli rossi e mais dolce, dal sapore intenso e speziato. Queste tortillas sono perfette da servire come antipasto o come piatto unico, da gustare da soli o in compagnia durante una cena con gli amici.