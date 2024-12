Ingredienti per tortine alla panna

Per preparare delle deliziose tortine alla panna, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici. Ecco cosa ti serve:

250 ml di panna fresca

100 g di zucchero

2 uova

150 g di farina

1 cucchiaino di lievito per dolci

Scorza di limone o arancia (facoltativa)

Un pizzico di sale

Preparazione delle tortine

La preparazione delle tortine alla panna è semplice e veloce. Inizia preriscaldando il forno a 180°C. In una ciotola, sbatti le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi la panna fresca e mescola bene. Setaccia la farina con il lievito e il sale, quindi incorpora gradualmente gli ingredienti secchi al composto umido, mescolando delicatamente per evitare grumi. Se desideri, puoi aggiungere la scorza di limone o arancia per un tocco di freschezza.

Cottura e presentazione

Versa l’impasto negli stampini monoporzione, riempiendoli per circa 2/3. Inforna per circa 20-25 minuti, o fino a quando le tortine non saranno dorate e gonfie. Una volta cotte, lasciale raffreddare per qualche minuto prima di sformarle. Puoi spolverizzarle con zucchero a velo o decorarle con un lampone fresco per un tocco elegante. Per un sapore ancora più ricco, prova ad irrorarle con salsa al caramello o a servirle con una pallina di gelato.

Conservazione e varianti

Le tortine alla panna si conservano in un contenitore ermetico per 2-3 giorni a temperatura ambiente. Se vuoi ripristinarne la morbidezza, puoi scaldarle brevemente in forno. Per variare la ricetta, puoi aggiungere gocce di cioccolato all’impasto o un cucchiaio di liquore per un sapore più intenso. Queste tortine sono perfette per ogni occasione, che sia una colazione speciale, un tè pomeridiano o un dessert per una cena elegante.