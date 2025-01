Scopri come tornare in forma con piatti semplici e nutrienti

Introduzione all’alimentazione detox

Con l’arrivo del nuovo anno, molti di noi si trovano a dover affrontare le conseguenze di un periodo di eccessi alimentari. È il momento ideale per ripensare alla propria alimentazione e adottare un approccio detox che non solo aiuti a depurare l’organismo, ma che sia anche gustoso e soddisfacente. La nutrizionista Romina Cervigni, supervisore scientifico della Fondazione Valter Longo, ci offre tre ricette semplici e nutrienti per iniziare al meglio il nostro percorso di benessere.

Colazione: bowl di yogurt vegetale e frutta

Iniziare la giornata con una colazione ricca di nutrienti è fondamentale. La dottoressa Cervigni suggerisce una bowl a base di yogurt vegetale, kiwi, granola, noci e cocco in scaglie. Questo pasto è un concentrato di energia e salute: lo yogurt fornisce probiotici utili per la digestione, mentre il kiwi è ricco di vitamina C, che rinforza il sistema immunitario. Le noci e il cocco apportano grassi sani, contribuendo a una sensazione di sazietà prolungata. Infine, la granola offre una buona dose di fibre, essenziali per il corretto funzionamento dell’intestino.

Pranzo: zuppa di lenticchie e cavolo nero

Per il pranzo, una zuppa di lenticchie e cavolo nero è l’ideale per un pasto ricco di proteine vegetali e fibre. Le lenticchie sono un’ottima fonte di ferro e contribuiscono a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue. Aggiungere spezie come curcuma, zenzero e cumino non solo arricchisce il sapore, ma favorisce anche la digestione e la depurazione del fegato. Questa zuppa è perfetta per riscaldarsi durante le fredde giornate invernali e per ricaricare le energie in modo sano.

Spuntino: tortino di cioccolato e pere

Infine, non è necessario rinunciare ai dolci per seguire una dieta sana. La dottoressa Cervigni propone un tortino di cioccolato e pere, una delizia che soddisfa la voglia di dolce senza sensi di colpa. Questo dessert è naturalmente dolce grazie agli zuccheri della frutta e contiene pochissima farina integrale, rendendolo leggero. Il cioccolato, ricco di flavonoidi, offre proprietà antiossidanti che combattono lo stress ossidativo, rendendo questo dolce non solo gustoso ma anche benefico per la salute.