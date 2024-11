Un’edizione da ricordare

Il concorso Mastro Panettone 2024, giunto alla sua ottava edizione, ha visto la Campania dominare la scena con un totale di sette premi. Organizzato da Goloasi, questo evento celebra i migliori panettoni e pandori artigianali dell’anno, e quest’anno ha messo in luce l’abilità e la creatività degli artigiani campani. Tra i vincitori, spiccano nomi noti come Antonio Ventieri, Gianluca Cecere e Enzo Martuccio, che hanno conquistato i primi posti nelle rispettive categorie.

I vincitori del concorso

Antonio Ventieri della Torteria di Antonio Ventieri di Capaccio-Paestum è stato premiato come il Miglior Panettone Artigianale Tradizionale, mentre Gianluca Cecere di Visionary Dessert di Napoli ha trionfato nella categoria del Miglior Panettone Artigianale al Cioccolato. Infine, il Miglior Pandoro Artigianale è andato a Enzo Martuccio della Pasticceria Enzo Martuccio di Colle Sannita. Questi risultati testimoniano l’eccellenza della tradizione dolciaria campana, che continua a sorprendere e deliziare.

Un’analisi della giuria

La giuria del concorso, composta da esperti del settore come Claudio Gatti e Marco De Vivo, ha degustato alla cieca 33 lievitati finalisti, selezionando i migliori in base a criteri rigorosi. La finale si è svolta presso l’Hotel Parco dei Principi di Bari, dove i partecipanti hanno avuto l’opportunità di mostrare le loro creazioni. Non solo i campani si sono distinti, ma anche artigiani provenienti da Lazio e Lombardia hanno ottenuto riconoscimenti, dimostrando che la passione per la pasticceria artigianale è un valore condiviso in tutta Italia.

Requisiti per partecipare

Per partecipare al concorso, gli artigiani devono rispettare specifici requisiti, come l’utilizzo di lievito madre fresco e l’assenza di anidride solforosa nei canditi. Queste norme garantiscono la qualità e la tradizione dei prodotti presentati. Inoltre, il concorso premia anche il Miglior packaging, riconoscendo l’importanza della presentazione nel mondo della pasticceria. Quest’anno, il premio è andato alla scatola di Lombardi Pasticceri di Maddaloni, che ha saputo coniugare estetica e funzionalità.