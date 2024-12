Il caffè come ingrediente principale

Il caffè è da sempre una bevanda amata e consumata in tutto il mondo, ma raramente viene considerato come ingrediente principale in un menù gastronomico. Tuttavia, lo chef stellato Alessandro Dal Degan, del ristorante La Tana Gourmet di Asiago, ha deciso di sfidare questa convenzione, creando un menù degustazione che celebra il caffè in tutte le sue forme. Questo innovativo menù, composto da sei portate, utilizza diverse varietà di caffè monorigine, portando i commensali in un viaggio sensoriale attraverso i Paesi produttori di caffè come Brasile, Perù, Congo, Guatemala, India e Indonesia.

Un’esperienza gastronomica unica

Il menù, che sarà disponibile al pubblico a partire da febbraio 2025, è stato presentato in anteprima a esperti del settore gastronomico. Ogni piatto è stato progettato per esaltare le caratteristiche uniche del caffè, utilizzato non solo come bevanda, ma anche come spezia per arricchire i sapori. Dal bignè craquelin d’entrata al gelato finale, ogni portata è accompagnata da bevande che richiamano gli ingredienti del piatto, creando un abbinamento sorprendente e armonioso. Alessandro Dal Degan ha dichiarato: “Rendere il caffè protagonista di un intero percorso degustativo mi ha permesso di unire innovazione e sostenibilità in cucina”.

Un impegno verso la sostenibilità

La scelta di collaborare con Nespresso non è casuale. Il brand svizzero, noto per le sue capsule di caffè, ha dimostrato un forte impegno verso la sostenibilità attraverso il progetto “Da chicco a chicco”, che promuove il riciclo delle capsule usate. Dal Degan ha sottolineato l’importanza di utilizzare ingredienti di alta qualità e di rispettare l’ambiente, affermando che la sua cucina è improntata su valori etici e sostenibili. Ogni piatto del menù è una testimonianza di questo approccio, combinando ingredienti locali con caffè di alta qualità provenienti da diverse parti del mondo.

Un viaggio tra sapori e aromi

Ogni portata del menù è un viaggio tra sapori e aromi, dove il caffè gioca un ruolo fondamentale. Ad esempio, il caffè brasiliano viene utilizzato come noce moscata in una fonduta, mentre il caffè peruviano bilancia i funghi selvatici in un piatto ricco di umami. La creatività di Dal Degan si esprime anche nel dessert, dove il caffè indonesiano diventa un gelato croccante, da gustare con un Irish coffee. Questo menù non è solo un’esperienza culinaria, ma un vero e proprio racconto di viaggio che celebra la biodiversità e la cultura del caffè.