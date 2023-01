Come preparare in casa la gustosa e versatile verza sott'olio: guida completa per la corretta conservazione della verza in comodi barattoli di vetro.

La verza è una delle tante varietà di cavolo che abbiamo la fortuna di poter portare in tavola durante l’inverno. Ricchissima di vitamina A, C, K e vitamine del gruppo B, fonte di calcio, potassio, ferro, fosforo e zinco, nonché di clorofilla, la verza è indubbiamente uno degli ortaggi migliori che si possano consumare durante la stagione fredda per mantenere efficiente il sistema immunitario.

Naturalmente non ci si può fermare al solo aspetto nutrizionale: anche l’occhio e il palato vogliono la loro parte, e in questo la verza risulta un ottima alleata in cucina per preparare un’ampia varietà di piatti deliziosi, che fanno gola a grandi e piccini. Un esempio tra tanti? Gli involtini di verza, che potete preparare in tante versioni diverse.

Come conservare la verza sott’olio

Se amate tanto la verza, vi sarete chiesti sicuramente come poterla conservare a lungo, così da poterla consumare anche fuori stagione.

Una soluzione facile e veloce consiste nel preparare la verza sott’olio, da conservare in comodi barattoli in vetro da riporre in dispensa. Avrete così la vostra scorta di verza da poter utilizzare all’occorrenza per preparare antipasti, condire primi piatti o arricchire insalate e contorni di ogni tipo.

Ingredienti

500 g di verza;

500 ml di acqua;

250 ml di aceto di vino;

q.b. foglie di alloro;

q.b. spicchi d’aglio;

q.b. olio extravergine d’oliva;

q.b. pepe nero in grani;

q.b. sale fino.

Procedimento