Origini e tradizione dei vincisgrassi

I vincisgrassi sono un piatto tradizionale delle Marche, che affonda le radici nella storia gastronomica della regione. Questo piatto, simile alle lasagne, è composto da sette strati di pasta tirata a mano, conditi con una ricca besciamella e un ragù saporito. La loro origine risale alla fine del settecento, precisamente tra Ancona e Macerata, dove sono diventati il piatto simbolo della domenica in famiglia. Oggi, i vincisgrassi sono tornati in auge, conquistando anche i palati dei turisti che visitano la regione.

Le differenze con le lasagne emiliane

Pur essendo simili alle famose lasagne emiliane, i vincisgrassi presentano alcune peculiarità che li rendono unici. Il ragù, ad esempio, include non solo carne di manzo e maiale, ma anche pollo, e la carne viene tagliata a pezzi piuttosto che tritata. Inoltre, secondo la tradizione, gli strati di pasta devono essere esattamente sette, e la besciamella è più cremosa rispetto a quella utilizzata nelle lasagne. Queste caratteristiche rendono i vincisgrassi un piatto ricco e sostanzioso, perfetto per le occasioni speciali.

Una ricetta alleggerita per tutti

Per chi desidera gustare i vincisgrassi senza appesantirsi, esiste una versione “alleggerita” della ricetta tradizionale. Questa variante prevede l’uso di una besciamella realizzata senza burro e un ragù preparato senza lardo o grasso di prosciutto. Utilizzando sfoglie di pasta pronte, è possibile preparare questo piatto in modo più veloce, mantenendo intatti i sapori autentici. La preparazione richiede circa un’ora e quaranta minuti e può servire fino a otto persone, rendendola ideale per pranzi in famiglia o cene con amici.

Ingredienti e preparazione

Per preparare i vincisgrassi alleggeriti, avrai bisogno di: 500 g di carne di manzo, 300 g di carne di maiale, 200 g di pollo, 200 g di pancetta, 100 g di funghi secchi, 20 g di farina di riso, 1 litro di latte, 500 g di passata di pomodoro, 50 g di grana grattugiato, 30 g di olio extravergine di oliva, cipolla, sedano, carota, sale, pepe e noce moscata. Inizia tritando finemente cipolla, sedano e carota e facendoli appassire in una casseruola con l’olio. Aggiungi la pancetta e le carni, cuocendo per circa 15 minuti. Dopo aver ammorbidito i funghi, aggiungili al ragù insieme alla passata di pomodoro e cuoci a fuoco lento per un’ora e mezza. Per la besciamella, scalda il latte con sale, pepe e noce moscata, quindi incorpora la farina di riso fino a ottenere una consistenza cremosa. Infine, componi il piatto alternando strati di pasta, ragù e besciamella, e inforna a 200 °C per 15-20 minuti.