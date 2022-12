Descrizione

La lasagna di riso senza glutine è una variante gustosa alle classiche lasagne al ragù, adattata per soddisfare le esigenze di chi è celiaco e cerca un’alternativa altrettanto gustosa e in linea con la tradizione. Sono composte da sottili strati di lasagne di riso, alternati a un delizioso sugo di carne al pomodoro e a una saporita besciamella senza glutine, che potete facilmente preparare in casa sostituendo la farina 00 con farina di riso. Scoprite come prepararle in casa e includetele nel vostro menù di Natale.