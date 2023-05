Descrizione

Se cercate un piatto gustoso e facile da preparare, provate le zucchine tonde ripiene di provola affumicata, arricchite con deliziosi cubetti di prosciutto cotto. Nulla viene sprecato: la parte interna delle zucchine viene sminuzzata, fata appassire in padella e successivamente unita al ripieno morbidissimo a base di uova, prosciutto e formaggio. Si tratta di una ricetta molto veloce da preparare, perfetta da servire sia come antipasto rustico, sia come secondo piatto: sono perfette sia per un pranzo domenicale in famiglia, sia per una cena sfiziosa con gli amici.