Descrizione

Se volete preparare un dessert al cucchiaio fresco e leggero, i bicchierini con crema di yogurt e lamponi sono l’ideale. Si tratta di una ricetta semplice e veloce che richiede pochi ingredienti: yogurt greco, miele, zucchero, vaniglia e lamponi freschi. La crema di yogurt è morbida e delicata, arricchita dal profumo della vaniglia e dal miele, la cui dolcezza crea un piacevole contrasto con il sapore acidulo dei lamponi. Questi bicchierini si compongono in pochi minuti e possono essere serviti subito per una merenda rinfrescante o preparati in anticipo per proporli come dessert.