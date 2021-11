Descrizione

L’acai bowl è il sogno di chiunque ami le colazioni nutrienti: una ciotola colma di yogurt e latte di cocco, guarnita con un mix di mueli di avena, frutta fresca e semi di chia. Naturalmente, l’ingredienti protagonista non può che essere la polvere di bacche di acai: un superfood noto per le sue ottime proprietà energizzanti, ricco di vitamine, sali minerali e antiossidanti. Potete partire dalla classica base di yogurt e acai per creare il vostro mix preferito, fatto di frutta fresca, semi oleaginosi, frutta secca e cereali a piacere.