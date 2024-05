Quanto durano le acciughe sott’olio in frigo? Consigli pratici

Quanto tempo durano le acciughe sott'olio in frigo? Consigli e accorgimenti da rispettare per una conservazione ottimale dopo l'apertura.

Spesso ci chiedete ‘Ma quanto durano le acciughe sott’olio in frigo?’

Le acciughe sott’olio sono un prodotto tipico della tradizione culinaria italiana, particolarmente apprezzato per il suo sapore intenso e le ottime proprietà nutrizionali, tra cui spicca l’elevato contenuto di acidi grassi omega 3. I filetti di acciuga sott’olio sono utilizzati principalmente come ingrediente nella preparazione di antipasti, salse, contorni, primi piatti e torte salate. Si pensi alle orecchiette alla pugliese, ai bucatini con acciughe e pangrattato o alla salsa tonnata: tre grandi classici della cucina italiana, che si contraddistinguono per la loro semplicità e il loro irresistibile sapore, dato in parte dalla sapidità delle acciughe.

Le acciughe sott’olio nascono principalmente dalla necessità di prolungare la durata nei filetti di alici nel tempo: difatti, una confezione sigillata di acciughe, in lattina o in vetro, può essere riposta in dispensa e conservata anche per diversi anni. Il problema sovviene dopo l’apertura: entro quanto tempo è necessario consumare le acciughe sott’olio conservate in frigo e quali sono gli accortezze da rispettare per preservarne la qualità e il sapore nel tempo? Scopriamolo nelle prossime righe.

Quanto durano le acciughe sott’olio in frigo?

Dopo l’apertura, sarebbe preferibile riporre la confeione subito in frigorifero, in modo tale che non subisca sbalzi termici che possano comprometterne la qualità. Uno degli errori più comuni, è quello di lasciare il vasetto sul bancone della cucina, durante la preparazione dei piatti: nulla di più sbagliato.

Per quanto riguarda la durata, consigliamo di attenervi alle indicazioni riportate sulla confezione: generalmente, viene indicato un tempo massimo di conservazione di 14 giorni, dopo l’apertura della confezione, ma questo periodo può essere esteso fino a un mese se si rispettano alcuni accorgimenti.

Innanzitutto, richiudere accuratamente la confezione: se le acciughe sono conservate in lattina, trasferitele all’interno di un vasetto in vetro a chiusura ermetica, perfettamente pulito e asciutto, avendo cura di coprirle con un abbondante strato di olio. Questo aspetto è fondamentale: l’olio protegge i filetti dall’ossidazione e ne prolunga la durata.

Evitate di riporre le acciughe sott’olio sull’anta del frigo: è da preferire il ripiano centrale, in cui la temperatura è più uniforme e non soggetta a sbalzi.