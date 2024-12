Scienziati propongono un integratore a base di alghe per diminuire l'impatto ambientale degli allevamenti

Il problema delle emissioni bovine

Gli allevamenti bovini rappresentano una delle principali fonti di inquinamento ambientale, contribuendo al 14,5% delle emissioni globali di gas serra. Questo è principalmente dovuto al metano, un gas serra potentissimo rilasciato durante il processo digestivo degli animali. Nonostante le nuove normative introdotte dal Parlamento europeo, il settore continua a cercare soluzioni efficaci per ridurre il proprio impatto ambientale.

La soluzione innovativa delle alghe marine

Recenti studi condotti da un team di scienziati dell’Università della California hanno messo in luce un approccio innovativo: l’uso di un integratore a base di alghe marine per il bestiame. Questa ricerca ha dimostrato che somministrare alghe ai bovini da carne al pascolo può ridurre le emissioni di metano fino al 40%. Questo risultato è particolarmente significativo, poiché non influisce negativamente sulla salute o sul peso degli animali, rendendo l’approccio sia sostenibile che praticabile.

Risultati promettenti e sfide logistiche

Lo studio ha coinvolto 24 bovini di razze Angus e Wagyu, suddivisi in due gruppi: uno ha ricevuto l’integratore di alghe, mentre l’altro ha continuato con la dieta tradizionale. I risultati sono stati chiari: i bovini che hanno assunto l’integratore hanno mostrato una riduzione delle emissioni di metano di quasi il 40%. Tuttavia, la sfida principale rimane la logistica: modificare l’alimentazione quotidiana del bestiame al pascolo può essere complesso. Durante i mesi invernali, gli allevatori tendono a integrare la dieta degli animali, e questo potrebbe rappresentare un’opportunità per introdurre le alghe in modo più sistematico.

Verso un futuro sostenibile per l’allevamento

Ermias Kebreab, uno degli autori dello studio, ha sottolineato l’importanza di rendere l’integratore di alghe facilmente accessibile per gli allevatori. L’idea è di sviluppare un prodotto che possa essere somministrato attraverso blocchi di leccatura, facilitando l’adozione di questa pratica. Con l’aumento della domanda globale di carne, è fondamentale trovare soluzioni che permettano di soddisfare le esigenze alimentari senza compromettere l’ambiente. L’uso di alghe marine potrebbe rappresentare un passo significativo verso un allevamento bovino più sostenibile.