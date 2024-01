I 3 locali migliori per un aperitivo spagnolo a Milano

A Milano ci sono 3 locali fantastici per passare del tempo in compagnia, bevendo e mangiando specialità spagnole deliziose. Scopriamo quali sono.

Gli aperitivi spagnoli sono fatti di piccole e diverse porzioni di cibo, le “tapas”, accompagnati da un buon vino o dalla tipica sangria.

Insomma come in Italia l’aperitivo spagnolo è un momento conviviale per godersi del buon cibo in compagnia!

3 locali dove fare un aperitivo spagnolo a Milano

Se siete di Milano e avete voglia di cambiare atmosfera e immergervi in quella colorata e festosa della penisola iberica, ci sono 3 locali fantastici per passare del tempo in compagnia, bevendo e mangiando specialità spagnole deliziose.

Ajo Blanco

Ajo Blanco si trova in zona Isola, uno dei quartieri più movimentati di Milano, perfetto per passare una serata tra amici.

Il locale è molto accogliente e gradevole all’interno, capace di trasmettere l’atmosfera di una tipica taverna spagnola.

Qui potrete sbizzarrirvi e scegliere tra una cinquantina di tapas diverse, che cambiano in base alla stagionalità. Inoltre, una caratteristica molto apprezzata del posto, è l’offerta che prevede una caraffa di sangria gratis ogni 4 tapas!

Llevatapas

In zona Sant’Ambrogio la tradizione spagnola offre la sua cucina in questo delizioso locale, molto tranquillo e alla mano.

Tra pan tomate, olive di qualità arbequina e tanti tipi di tapas, tortillas e pinchos, da Llevatapas avrete veramente l’imbarazzo della scelta. Noi vi consigliamo di provare la specialità del posto, ovvero le Croquetas de Jamón e le Puntillas fritas, crocchette farcite con Jamón Serrano e besciamella e croccanti mini-calamari fritti.

Tapa

Da Tapas potrete trovare la classica cucina spagnola, che si propone sottoforma di numerosissime tapas, capaci di soddisfare gusti diversi: potrete assaporare le iconiche patatas bravas, ma anche tapas più ricercate come il pulpo a la gallega.

L’atmosfera del locale è molto rilassata, ma allo stesso tempo frizzante: infatti Tapa permette di rimanere fino a tarda sera, con della musica di sottofondo, perfetta per trascorrere una serata tra amici!

Il locale si trova nella zona 4 di Milano, quindi è piuttosto centrale e facilmente raggiungibile anche coi mezzi.