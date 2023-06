Descrizione

Se amate i sapori rustici e genuini, non potete perdervi la baguette ripiena di salsiccia e stracchino al forno, una ricetta facile e veloce, che trasforma il semplice pane in un piatto unico e sostanzioso. La baguette viene farcita con salsiccia sbriciolata, precedentemente cotta in padella, e stracchino cremoso, poi infornata fino a diventare dorata e croccante. La baguette ripiena di salsiccia e stracchino al forno è ideale da servire come antipasto o come secondo piatto, accompagnata da una fresca insalata mista o delle verdure grigliate.