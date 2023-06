Descrizione

Se avate voglia di uno snack dolce e croccante, ma non volete rinunciare alla leggerezza e alla semplicità, provate le barrette di riso soffiato e cioccolato senza burro. Si preparano in pochi minuti con soli due ingredienti e dopo un’ora di riposo in freezer sono pronte per essere gustate. Niente burro, niente zucchero aggiunto, niente glutine: solo gusto e bontà! Queste barrette dolci vegane sono perfette per una merenda golosa ma genuina, da portare anche fuori casa come spuntino (ricordatevi di riporle all’interno di una borsa frigo refrigerata!). Sono perfette anche per i bambini, come alternativa sana alle merendine industriali.