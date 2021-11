Descrizione

Aperitivo in vista? Vi spieghiamo come preparare al volo uno stuzzichino che sparirà dalla tavola in pochi minuti: i bastoncini fritti sfiziosi, ideali da gustare ancora caldi e croccanti. Gli ingredienti che occorrono solo molto semplici: prosciutto cotto e scamorza (o altro formaggio filante) per il ripieno, uova e pangrattato per la panatura.