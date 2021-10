Bastoncini al formaggio: un finger food sfizioso e saporito

Descrizione

Stuzzicanti, saporiti e pronti da servire in pochi minuti: i bastoncini al formaggio sono dei golosi finger food adatti a qualsiasi occasione, ideali da gustare caldi da soli o con delle squisite salse fatte in casa. Se avete ospiti a cena o volete proporre qualcosa di nuovo come aperitivo, questi stuzzichini di mozzarella impanata sono l’ideale.