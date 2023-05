Descrizione

Volete assaggiare un contorno diverso dal solito? Provate l’insalata di rucola e fragole: una ricetta semplicissima che abbina il gusto intenso della rucola con la dolcezza delle fragole mature, creando un mix di sapori equilibrato e al contempo sorprendente. Potete condirla con aceto balsamico, oppore optare per una citronette di olio extravergine d’oliva e succo di limone. Oltre alle noci, potete aggiungere delle olive per aggingere una nota di sapidità, oppure dei formaggi come feta a cubetti o parmigiano in scaglie.