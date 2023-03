Descrizione

In occasione della Festa del Papà, che ricorre ogni anno il 19 marzo, è tradizione preparare in tutta Italia le deliziose zeppole di San Giuseppe. La ricetta, che ormai non conosce più confini, ha probabilmente origini napoletane ed è composta essenzialmente da zeppole di pasta choux e mobida crema pasticcera alla vaniglia. Esistono diverse varianti delle classiche zeppole: si preparano al forno, ripiene di ricotta e persino salate. Oggi vi proponiamo i bignè di San Giuseppe fritti: molto simili alle zeppole, ma più piccoli e tondi, talmente buoni che uno tira l’altro!