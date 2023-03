Bignè di San Giuseppe al forno: ricetta per la Festa del Papà

Descrizione

I bignè di San Giuseppe cotti al forno con una deliziosa variante delle tradizionali zeppole di San Giuseppe fritte. Si preparano con gli stessi ingredienti, pasta choux e crema pasticcera: cambia solo il formato e la cottura, decisamente più leggera rispetto alla frittura. Scoprite come prepararli e serviteli in occasione della Festa del Papà, il 19 marzo, come da tradizione.