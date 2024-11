Ingredienti per biscotti senza glutine

Preparare biscotti senza glutine è un’ottima soluzione per chi ha intolleranze alimentari o per chi desidera semplicemente provare qualcosa di diverso. Gli ingredienti principali per questa ricetta sono:

200 g di farina di riso

100 g di farina di mais

100 g di zucchero

100 g di burro

1 uovo

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di lievito per dolci

Questi ingredienti sono facilmente reperibili e permettono di ottenere un impasto friabile e croccante, perfetto per ogni occasione.

Preparazione dei biscotti senza glutine

La preparazione è semplice e veloce. Iniziate sciogliendo il burro e lasciatelo intiepidire. In una ciotola, mescolate le farine, lo zucchero, il lievito e il sale. Aggiungete l’uovo e il burro fuso, quindi impastate fino a ottenere un composto omogeneo. Se desiderate, potete aggiungere gocce di cioccolato o frutta secca per arricchire il sapore dei vostri biscotti.

Una volta ottenuto l’impasto, formate delle palline e disponetele su una teglia rivestita di carta da forno. Schiacciatele leggermente e infornate a 180°C per circa 15-20 minuti, fino a quando non saranno dorati. Lasciate raffreddare prima di servire.

Varianti e conservazione

Questa ricetta di biscotti senza glutine è molto versatile. Potete sostituire parte della farina di riso con cacao in polvere per ottenere biscotti al cacao. In questo caso, utilizzate 30 g di farina di riso e 20 g di cacao. Inoltre, potete sperimentare con aromi come la vaniglia o la scorza di limone per dare un tocco in più ai vostri biscotti.

I biscotti si conservano bene in un barattolo di vetro chiuso ermeticamente o in una scatola di latta per diversi giorni, mantenendo la loro freschezza e croccantezza. Questo li rende perfetti per essere serviti durante una merenda o come dolce per gli ospiti, anche quelli celiaci.