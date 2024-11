Un viaggio nella tradizione culinaria sarda

Le lorighittas sono un formato di pasta tipico della Sardegna, in particolare del piccolo comune di Morgongiori, situato nella provincia di Oristano. Questa pasta, che si presenta sotto forma di anelli intrecciati, è il risultato di una preparazione manuale che richiede abilità e pazienza, tramandata di generazione in generazione. La loro forma ricorda quella di orecchini a cerchio, e il nome stesso potrebbe derivare da questa somiglianza, rendendo le lorighittas non solo un piatto da gustare, ma anche un simbolo della cultura sarda.

La preparazione delle lorighittas: un’arte antica

La preparazione delle lorighittas è un processo che richiede tempo e dedizione. Gli ingredienti principali sono semplici: semola di grano duro, acqua e sale. Tuttavia, la vera magia avviene durante l’intreccio dei fili di pasta, un’operazione che non può essere replicata da macchinari moderni. Questo rende le lorighittas un Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT), un riconoscimento che sottolinea l’importanza della tradizione culinaria locale. Il prezzo di questo prodotto si aggira intorno ai 18-20 euro per mezzo chilo, giustificato dalla qualità e dalla lavorazione artigianale.

Un piatto da gustare in occasioni speciali

Originariamente, le lorighittas erano consumate durante la festa di Ognissanti, ma oggi sono presenti anche in altre celebrazioni come Pasqua e Natale. La loro versatilità in cucina permette di abbinarle a diversi condimenti, dal sugo di pomodoro a piatti più elaborati come ghisau di galletto o cinghiale. I ristoratori locali, per garantire la freschezza del piatto, devono ordinare le lorighittas con largo anticipo, evidenziando l’importanza di questo prodotto nella gastronomia sarda.

Le lorighittas e la cultura popolare

Le lorighittas non sono solo un alimento, ma anche parte della cultura e delle tradizioni locali. A Morgongiori, esiste una leggenda che racconta di una strega, Maria pungi pungi, che punisce i bambini che mangiano troppe lorighittas. Questa storia, tramandata di generazione in generazione, dimostra quanto sia radicata la pasta nella vita quotidiana degli abitanti. Ogni anno, a inizio agosto, si tiene una sagra dedicata a questo piatto, dove i visitatori possono assaporare le lorighittas preparate secondo la tradizione.

Acquistare e gustare le lorighittas

Se desiderate provare le lorighittas, potete trovarle in vendita sia online che nelle botteghe specializzate in Sardegna. Tuttavia, il modo migliore per apprezzare questo piatto è gustarlo nei ristoranti locali, dove la preparazione e il condimento sono curati nei minimi dettagli. Le lorighittas rappresentano un’esperienza gastronomica unica, che racconta la storia e la cultura di un territorio ricco di tradizioni.