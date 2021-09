Descrizione

Il brownie al cioccolato vegano è una variante senza uova, latte e burro del classico e omonimo dolce americano. Il brownie altro non è che una soffice torta cotta al forno (ma anche al microonde o in padella), tagliata a quadrotti e servita a colazione o a merenda. Leggete la ricetta e divertitevi a ricreare questo delizioso dolce in casa.